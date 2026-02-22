¿Quién será el próximo?: La carrera de tres venezolanos por los 1,000 hits en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El 2026 se perfila como un año de celebraciones estadísticas para el béisbol venezolano. Tres de sus exponentes más importantes en las Grandes Ligas llegan a esta campaña con la meta de los 1,000 hits a tiro de piedra. Aunque sus perfiles y momentos de carrera son distintos, la constancia de los tres los ha puesto en una posición privilegiada para unirse al selecto club de criollos con un millar de indiscutibles.

Miguel Rojas: La constancia del veterano

El campocorto de los Dodgers de Los Ángeles es quien más cerca se encuentra del objetivo. Tras finalizar la temporada 2025 con 988 imparables, Rojas necesita apenas 12 hits para alcanzar la cifra redonda.

A sus 37 años, el oriundo de Los Teques ha construido una carrera basada en la defensa de élite y un bate oportuno que lo ha mantenido vigente por 12 temporadas. Salvo una lesión imprevista, Rojas debería ser el primero del trío en celebrar la marca, probablemente durante las primeras dos semanas del campeonato.

Willson Contreras: Fuerza y experiencia detrás del plato

Recientemente cambiado a los Medias Rojas de Boston, entra a la contienda con 954 hits en su cuenta personal. Con 33 años y 10 temporadas de experiencia, Contreras requiere de 46 inatrapables para llegar a los mil.

Siendo uno de los receptores más ofensivos de la liga, Contreras suele promediar más de cien hits por temporada cuando está sano. Su llegada al millar de indiscutibles no solo resaltaría su capacidad bateadora, sino que lo posicionaría como uno de los mejores receptores venezolanos de la historia en términos estadísticos.

Ronald Acuña Jr.: La velocidad hacia la historia

Quizás el caso más seguido será el de "El Abusador". Ronald Acuña Jr. inicia el 2026 con 913 hits en apenas ocho temporadas disputadas. Para el astro de los Bravos de Atlanta, el reto es mayor en términos de cantidad, ya que necesita 87 imparables para la marca.

Sin embargo, para un jugador de su calibre, alcanzar 87 hits es una tarea que suele completar antes de la pausa del Juego de Estrellas. De lograrlo este año, Acuña Jr. llegaría a los mil hits a los 28 años, manteniendo un ritmo acelerado que invita a soñar con cifras mucho más altas en el futuro de su carrera.