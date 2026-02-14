WBC: ¿Cuándo inicia la concentración de Venezuela de cara al Clásico Mundial?

Suscríbete a nuestros canales

Comenzó la cuenta regresiva, para que se lleve a cabo la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol, el cual comenzará el próximo 5 de marzo y ya se dio a conocer el cronograma de preparación de Venezuela de cara a este torneo.

Cabe destacar, que el debut de la delegación nacional será el 6 de marzo, contra Países Bajos y José "Chato" Yépez gerente deportivo, confirmó la fecha de concentración previo a ese encuentro.

¿Cuándo inicia la concentración de Venezuela de cara al Clásico Mundial?

Mediante una entrevista realizada este viernes, con Guillermo Yáber, el "Chato" destacó que todo el equipo se concentrará a partir del 1 de marzo en Weston Beach.

Además, resaltó que la primera práctica será el 2 en el complejo de los Astros de Houston, equipo al cual se enfrentarán en un choque amistoso el 3 y el 4 lo harán ante la novena de los Nacionales de Washington.

Yépez, resaltó que luego partirán a Miami, para entrenar allí el 5 y así, tratarán de estar en la forma posible en el primer desafío que tendrán el 6 en Loan Depot Park.

Cronograma de Venezuela previo al Clásico Mundial: