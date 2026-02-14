Venezuela podría albergar la Serie de las Américas 2027

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 13 de febrero marca la conclusión de la segunda edición de la Serie de las Américas, la cual ha sido calificada por muchos como un verdadero éxito. Justamente, debido a la buena receptividad y la gran organización, todo parece apuntar que Venezuela pudiera repetir como sede el próximo año.

Venezuela superó las expectativas

Luego de hacer el respectivo balance del torneo, y previo a la gran final entre los representantes de Venezuela y Colombia, el director general de la Serie de las Américas, Renny Bernal, confesó en una entrevista para BeisbolPlay que la Asociación de Béisbol de Las Américas quedó encantada por la manera que se desarrolló el certamen.

"Estamos completamente seguros que lo que ellos esperaban de cómo se desarrolló el torneo, superó sus expectativas. Por eso la propuesta formal de parte de ellos para que se haga nuevamente en Venezuela, y así esta marca se potencie un poco más", señaló.

De esta manera, Venezuela se asoma como la potencial sede de la Serie de las Américas 2027. Cabe mencionar que Colombia iba a ser la encargada de albergar esa tercera edición, pero habría cedido su lugar para que se repite en territorio venezolano.

A su vez, Bernal también explicó que Venezuela tiene la intención de participar tanto en la Serie de las Américas como en la Serie del Caribe del próximo año. El reto pasará en buscar la mejor manera de que se pueda coexistir en ambos torneos sin generar conflictos.