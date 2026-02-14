WBC: Omar Vizquel habla de lo que significa defender el uniforme de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En cuestión de pocas semanas arrancará el Clásico Mundial de Beisbol 2026, torneo en el cual Venezuela está obligada a dar una excelente presentación. Con un roster repleto de talento y mucha juventud, una voz tan autorizada como la de Omar Vizquel señaló lo que debe significar para esos jugadores representar al país.

Más que un orgullo

Con motivo de la gran final de la Serie de las Américas, el exgrandeliga estuvo en la cabina de transmisión de Meridiano Televisión para hablar sobre varios temas. Uno de esos, por supuesto, se trató sobre el venidero torneo mundialista y lo que espera ver de los pupilos del manager Omar López.

"La fortaleza es la ofensiva, un equipo que creo que no va a tener problema en fabricar carreras. Y yo no lo llamaría debilidad, pero siento que si faltó un poco más en el picheo. De todas maneras creo que son chamos con mucho talento", aseguró.

Como muchos recordarán, Omar Vizquel fue parte de aquella expedición venezolana en la primera edición del Clásico Mundial, en 2006. De ahí a que él, más que nadie, sepa el valor y el significado de defender el tricolor en una cita tan importante como esta.

"Ese es el máximo orgullo que puede tener el pelotero, ponerse la camisa de su país, la camisa de Venezuela. Cada vez que te pones esa camisa emociona mucho. He hablado con varios jugadores y no les importa en qué posición van a jugar, sino poder ayudar al país", comentó.

El primer compromiso de Venezuela en el Clásico Mundial 2026 será el 6 de marzo, cuando enfrenten a Países Bajos en el Estadio LoanDepot Park de Miami.