LVBP: Omar Vizquel confiesa si se ve como manager de Leones del Caracas para la 2026-2027

Luego de una decepcionante temporada 2025-2026, los Leones del Caracas no deben perder mucho tiempo para comenzar a planificar la venidera campaña de la LVBP. Mucho se ha especulado en las últimas semanas sobre quién tiene que ser el manager del equipo, y como ha sido costumbre uno de los nombres que más suena es el de Omar Vizquel.

Vizquel y su sueño de dirigir a Leones

El exgrandeliga venezolano viene de protagonizar una gran temporada en Nicaragua, pues en esa primera experiencia como manager de Gigantes de Rivas los llevó hasta la final del torneo. Sin embargo, las cosas no se desarrollaron a su favor y perdió el séptimo juego para quedarse con el subcampeonato.

Si bien la liga nicaragüense no tiene la misma exigencia que la LVBP, la mano de Omar Vizquel se sintió desde el primer día en el clubhouse del equipo con su liderazgo y sabiduría, detalles que sin duda necesitan los melenudos para la próxima zafra.

"Uno de mis sueños desde que empecé mi carrera de coach y manager siempre ha sido dirigir a los Leones del Caracas (…) Ojalá que los directivos me tomen en cuenta para darme una entrevista y así ver cuáles son las posibilidades de yo cumplir ese sueño", señaló el caraqueño en una entrevista con el periodista Fernando Arreaza.

Asimismo, Vizquel respondió si este es el momento ideal para él asumir la responsabilidad de dirigir a los Leones del Caracas, tomando en cuenta que los rumores apuntan a que José Alguacil no continuará al mando luego de esta temporada 2025-2026.

"Con lo que ha venido sucediendo en estos últimos años, creo que sí me motiva más en este momento de tomar parte de esa decisión. No sabemos nada todavía sobre la continuidad de (José) Alguacil o de (Luis) Sojo. Hay que esperar que Caracas tome la decisión y ver si esa posibilidad existe. Siempre me he visto como una figura del cuerpo técnico de los Leones", finalizó.