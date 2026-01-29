Esto dice Tucupita Marcano tras ser el MVP del segundo juego de la final

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes acaban de concretar la barrida este miércoles en la miniserie disputada en el Alfonso "Chico" Carrasquel y el jugador más destacado de la noche, Tucupita Marcano, ofreció declaraciones, luego de finalizar el choque.

El bateador zurdo marcó diferencia con un cuadrangular de tres carreras en la cuarta entrada, el cual fue suficiente, para que los "Eléctricos" superaran 3 carreras por 1 a Caribes de Anzoátegui y viajen a Valencia con la serie final inclinada a su favor 2-0.

Tucupita Marcano jugó con molestias:

Una de las principales incógnitas en los turcos, era si podrían contar este miércoles con Marcano, quien había abandonado el primer desafío, tras un fuerte pelotazo que le causó una contusión en la cara posterior del codo derecho. Sin embargo, pudo alinear como titular y por ello, agradeció a sus trainers.

"Anoche estaba un poco preocupado, pero asimismo estuvimos trabajando para volver hoy. Gracias a Dios tenemos unos trainers maravillosos y el manager Yadier Molina, espero por mí hasta última hora, me dio la confianza y se dieron los resultados", comentó Tucupita, quien añadió que en el momento de la entrevista sentía la ligera molestia, pero cuando está en el terreno se le olvida el dolor.

Tucupita Marcano la llevó a las gradas:

Evidentemente, esa molestia no tuvo repercusión en su rendimiento del segundo duelo de la serie decisiva y destacó que a la hora de dar el bambinazo, estaba preparado, para que le lanzaran en la zona de adentro.

Por esa razón, movió rápidamente sus manos y conectó ese batazo tan importante en el resultado final. Un dato curioso, es que el abridor de ese encuentro por Navegantes, Ricardo Sánchez, comentó que el jardinero derecho le había dicho que lo "iba a poner arriba con un jonrón" y justamente, eso fue lo que ocurrió.

Tucupita Marcano espera el apoyo en Valencia:

Aunque la serie luce totalmente inclinada hacia los "Filibusteros", debido a que están 2-0 y disputarán dos o de ser necesario tres choques en su feudo. No obstante, Marcano está seguro que el trabajo aún no está hecho.

"Esto apenas empieza, Caribes va a seguir peleando y nosotros también. Nos da un poco más de tranquilidad ir para la casa con los fanáticos de uno, todavía nos quedan dos victorias por conseguir", concluyó Marcano, luego de su destacada actuación en Puerto La Cruz.

La Gran Final del presente torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional seguirá mañana con los mismos protagonistas, pero ahora en el José Bernardo Pérez.