¡Apagafuegos! Adrián Almeida se crece en su debut con Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Después de toda la polémica, en el caso de José Marco Torres (lesión), que llevó a la inclusión de Adrián Almeida este martes al roster de los Navegantes del Magallanes. Al nuevo refuerzo le tocó debutar como relevista en un momento sumamente crítico y resolvió de la mejor manera.

Aunque se esperaba que "Chencho" pudiera ser utilizado como abridor, el manager Yadier Molina lo trajo en el segundo duelo de la instancia decisiva, en una situación donde Caribes de Anzoátegui tenía las bases congestionadas y un solo out, con la pizarra 3 carreras por 1 a favor de la nave.

Adrián Almeida "apagó el incendio":

El primer oponente que enfrentó el zurdo, fue Yonathan Mendoza, quien vio pasar un cambio de velocidad con dos strike, para ser ponchado parado, entregando el segundo out.

Luego, Almeida lanzó ante Carlos Mendoza e igualmente lo retiró por la vía de los strikes, para evitar que el daño local en ese inning fuera peor con esos dos outs fenomenales, los cuales celebró en grande.

Tras ese sexto episodio, Adrián se mantuvo en la lomita hasta el octavo episodio, dominando a los primeros seis que enfrentó y posteriormente, aceptando dos inatrapables, para ser sustituido con dos en base. Sin embargo, su compañero Félix Cepeda resolvió y eso permitió que "Chencho dejara su efectividad inmaculada (0.00) en su primera actuación de la final.

Línea general de Adrián Almeida en su relevo esta noche: