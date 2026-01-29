LVBP: Tucupita Marcano destraba el segundo de la final con descomunal jonrón

Suscríbete a nuestros canales

La final de la temporada 2025-2026 de la LVBP parece decantarse en favor de un equipo, o al menos eso parece. Y es que el segundo choque de la gran final está sonriendo para los Navegantes del Magallanes, quienes se han apoyado en el oportuno de bate de un inspirado Tucupita Marcano.

Tucupita y otra conexión clave para Magallanes

Luego de ser uno de los bateadores más destacados de la Nave a lo largo del Round Robin, el jardinero venezolano ha extendido su gran presente ofensivo en esta fase final. Justamente, gracias a él fue que el compromiso en el Alfonso "Chico" Carrasquel vio las primeras carreras de la noche.

Todo sucedió a la altura del cuarto capítulo y con un solo swing. Con Rougned Odor y Ángel Reyes en circulación, Tucupita Marcano castigó al abridor Eduardo Salazar con un soberbio batazo que desapareció entre los jardines derecho y central. De esa manera Magallanes tomó ventaja de tres rayitas sobre Caribes de Anzoátegui.

Con dicho cuadrangular llegó a tres en esta postemporada, siendo el primero de la gran final. Asimismo, cabe recordar que durante la ronda regular disparó seis vuelacercas.