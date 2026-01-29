LVBP: Tucupita Marcano destraba el segundo de la final con descomunal jonrón

La final de la temporada 2025-2026 de la LVBP parece decantarse en favor de un equipo, o al menos eso parece. Y es que el segundo choque de la gran final está sonriendo para los Navegantes del Magallanes, quienes se han apoyado en el oportuno de bate de un inspirado Tucupita Marcano.
Luego de ser uno de los bateadores más destacados de la Nave a lo largo del Round Robin, el jardinero venezolano ha extendido su gran presente ofensivo en esta fase final. Justamente, gracias a él fue que el compromiso en el Alfonso "Chico" Carrasquel vio las primeras carreras de la noche.
Todo sucedió a la altura del cuarto capítulo y con un solo swing. Con Rougned Odor y Ángel Reyes en circulación, Tucupita Marcano castigó al abridor Eduardo Salazar con un soberbio batazo que desapareció entre los jardines derecho y central. De esa manera Magallanes tomó ventaja de tres rayitas sobre Caribes de Anzoátegui.
Con dicho cuadrangular llegó a tres en esta postemporada, siendo el primero de la gran final. Asimismo, cabe recordar que durante la ronda regular disparó seis vuelacercas.