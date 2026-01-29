LVBP

LVBP: Tucupita Marcano destraba el segundo de la final con descomunal jonrón

Las emociones de este segundo juego de la final de la LVBP se viven a través de la pantalla de Meridiano Televisión

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 09:10 pm
Foto: @magallanesbbc
La final de la temporada 2025-2026 de la LVBP parece decantarse en favor de un equipo, o al menos eso parece. Y es que el segundo choque de la gran final está sonriendo para los Navegantes del Magallanes, quienes se han apoyado en el oportuno de bate de un inspirado Tucupita Marcano.

Tucupita y otra conexión clave para Magallanes

Luego de ser uno de los bateadores más destacados de la Nave a lo largo del Round Robin, el jardinero venezolano ha extendido su gran presente ofensivo en esta fase final. Justamente, gracias a él fue que el compromiso en el Alfonso "Chico" Carrasquel vio las primeras carreras de la noche.

Todo sucedió a la altura del cuarto capítulo y con un solo swing. Con Rougned Odor y Ángel Reyes en circulación, Tucupita Marcano castigó al abridor Eduardo Salazar con un soberbio batazo que desapareció entre los jardines derecho y central. De esa manera Magallanes tomó ventaja de tres rayitas sobre Caribes de Anzoátegui.

Con dicho cuadrangular llegó a tres en esta postemporada, siendo el primero de la gran final. Asimismo, cabe recordar que durante la ronda regular disparó seis vuelacercas.

 

Miércoles 28 de Enero de 2026
