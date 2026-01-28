LVBP responde al reclamo de Caribes de Anzoátegui por Adrián Almeida

Suscríbete a nuestros canales

Zanjada de una vez por todas la polémica. Según reporta el periodista Carlos Valmore Rodríguez, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional finalmente ha aprobado la llegada de Adrián Almeida a Navegantes del Magallanes, en sustitución del lesionado José Marcos Torres, por lo que en definitiva el pitcher de Cardenales podrá entrar al roster filibustero.

En su reclamo, Caribes de Anzoátegui alegó que Torres debió ser sustituido por un jugador de la primera lista de refuerzos (la del Draft del Round Robin), y además, se pidió la revisión de un tercer médico especialista, para corroborar la lesión del lanzador zurdo, según confirmó el presidente del equipo, Rafael Gruszka, al periodista Jesús Ponte.

Adrián Almeida reforzará a Magallanes

En definitiva, valiéndose de la normativa 6.04 de las condiciones de campeonato, al confirmarse y corroborarse la lesión de José Marcos Torres, primer pick de la "Nave" en el Draft previo al Round Robin, Magallanes obtuvo el derecho de sustituirlo por Adrián Almeida, quien estuvo anotado en la lista de posibles refuerzos para la Gran Final.

El zurdo tuvo una gran postemporada, al dejar efectividad de 2.95 y foja de 2-0 en cinco compromisos, con 17 ponches en 18.1 entradas de labor. Sin duda, un refuerzo más que interesante para el cuerpo de lanzadores de Yadier Molina.