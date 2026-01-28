LVBP: Magallanes sin poder definir rotación para Gran Final por caso de Adrián Almeida

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes salió ileso en el inicio de la Gran Final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tras quedarse con la victoria en el primer encuentro 12x4 sobre Caribes de Anzoátegui, en medio de una polémica que acarrean por el caso de Adrián Almeida.

Los bucaneros no tienen una rotación de lanzadores definida, lo que generó incertidumbre sobre cómo se presentaría el equipo en los primeros juegos del crucial enfrentamiento. El manager Yadier Molina solo había anunciado los dos primeros lanzadores de la serie, mientras que el resto de sus abridores queda pendiente a la espera de la resolución sobre el serpentinero de Cardenales de Lara, quien fue tomado como refuerzo apenas terminó el Round Robin.

Este detalle ha aumentado la expectativa, ya que el equipo aún no tiene claro quiénes completarán la alineación de pitcheo en los próximos compromisos. El motivo de la incertidumbre se debe a que los Navegantes no pudieron inscribir al zurdo Adrián Almeida en su roster debido a un desacuerdo con Caribes, que exige primero la constatación de la lesión que mantiene a José Marcos Torres fuera de acción. Los eléctricos, por su parte, argumentaron que Almeida debería reemplazar a Torres, ya que el pitcher caraquista no ha estado activo desde el 20 de enero, cuando lanzó dos entradas en blanco ante los Bravos.

¿Podrá Adrián Almeida lanzar con Magallanes?

La mencionada decisión de Caribes está generando tensiones entre los equipos y una gran incertidumbre respecto a la estrategia que empleará la nave turca. De acuerdo con el reporte de El Emergente, el gerente deportivo Federico Rojas ha mencionado que esperan por el visto bueno para poder ingresar en el roster al lanzador zurdo ty pueda desempeñarse en lo que queda de la final.

Para el segundo duelo contra los aborígenes, Ricardo Sánchez está pautado para ser el abridor por Magallanes en Puerto La Cruz, mientras que, Enmanuel De Jesús o Yohander Méndez apuntan como grandes aspirantes a subirse en el morrito desde el inicio en los siguientes desafíos.