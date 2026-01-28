LVBP: Tucupita Marcano sale lesionado y preocupa a Magallanes por el resto de la final

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de toda la temporada 2025-2026 de la LVBP, Tucupita Marcano se ha consolidado como uno de los peloteros claves de Navegantes del Magallanes gracias a su oportuno bate y versatilidad defensiva.

Para el primer juego de la gran final, ante Caribes de Anzoátegui, el manager Yadier Molina no dudó en contar con él nuevamente. Sin embargo, el grandeliga venezolano protagonizó una terrible situación que lo obligó a salir del compromiso.

Un pelotazo que puede costarle caro a Tucupita y Magallanes

A la altura del segundo inning, Tucupita Marcano tomó su primer turno al bate, pero luego de estar en cuenta de 1 y 2 recibió un fuerte pelotazo a la altura de su codo derecho. Si bien fue atendido rápidamente por el trainer del equipo, se mantuvo sobre el terreno de juego y minutos más tarde anotó la cuarta carrera de los filibusteros.

En el tercer capítulo, el jardinero venezolano apareció por segunda ocasión en el plato y respondió con un sencillo al jardín derecho, moviendo a la antesala a un Renato Núñez que terminó anotando otra rayita para el equipo.

No obstante, ese fue su último aporte en el juego, pues el staff optó por sacarlo por precaución. Y es que según informó Antonio Balleste, Jefe de Trainers de Navegantes del Magallanes, sufrió una contusión en la cara posterior del codo derecho (inserción del triceps braquial y fosa olecraneana).

Vale mencionar que, en caso de ser solo un golpe y no tener fractura, Tucupita Marcano podría estar recuperado al 100% entre dos y cuatro días.