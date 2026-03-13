Korea vs DominicanRepublic en vivo, jugada a jugada | WBC 13 de marzo de 2026
WBC
MLB
LVBP
LMP
LIDOM
LBPRC
INICIO
Resultados
Calendario
Tabla de Posiciones
Líderes
Ver más
Clásico Mundial
WBC: Fernando Tatis Jr. persigue este récord
Clásico Mundial de Beisbol
Luis Arráez va tras una marca de Miguel Cabrera en el Clásico Mundial de Beisbol
Clásico Mundial
WBC: Luis Arráez: “Tenemos que enfocarnos en Japón”
Clásico Mundial de Beisbol
Clásico Mundial: El bullpen de Venezuela podría marcar diferencias en el duelo contra Japón
Clásico Mundial de Beisbol
Clásico Mundial: Venezuela y una estrategia a repetir para vencer a Japón
Clásico Mundial
WBC: Así alineará Estados Unidos para medirse a Canadá
Clásico Mundial
WBC: Esta podría ser la razón de la negativa del seguro a José Berríos
Clásico Mundial de Beisbol
Cuartos de final del Clásico Mundial arrancan con dos grandes duelos de pitcheo
Clásico Mundial de Beisbol
Esto es lo que tiene que hacer Venezuela en el Clásico Mundial para clasificar a los Juegos Olímpicos 2028
Clásico Mundial de Beisbol
Boston Red Sox: La nueva potencia del Clásico Mundial
Clásico Mundial de Beisbol
“¡Espérate, oye!”: El divertido momento de Cristopher Sánchez al no entender a un reportero coreano
Clásico Mundial de Beisbol
Clásico Mundial: Top 3 de selecciones más ganadoras en la historia
Clásico Mundial de Béisbol
El ingrediente secreto de Dominicana para ganar el Clásico Mundial 2026
Clásico Mundial de Beisbol
El mensaje del capitán: Machado y la ambición dominicana en el Clásico Mundial
CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL
Clásico Mundial: Conoce a los líderes de los distintos renglones ofensivos de la fase inicial
Clásico Mundial
WBC: Fernando Tatis Jr. persigue este récord
Clásico Mundial de Beisbol
Luis Arráez va tras una marca de Miguel Cabrera en el Clásico Mundial de Beisbol
Clásico Mundial
WBC: Luis Arráez: “Tenemos que enfocarnos en Japón”
Clásico Mundial de Beisbol
Clásico Mundial: El bullpen de Venezuela podría marcar diferencias en el duelo contra Japón
Clásico Mundial de Beisbol
Clásico Mundial: Venezuela y una estrategia a repetir para vencer a Japón
Clásico Mundial
WBC: Así alineará Estados Unidos para medirse a Canadá
Clásico Mundial
WBC: Esta podría ser la razón de la negativa del seguro a José Berríos
Clásico Mundial de Beisbol
Cuartos de final del Clásico Mundial arrancan con dos grandes duelos de pitcheo
Clásico Mundial de Beisbol
Esto es lo que tiene que hacer Venezuela en el Clásico Mundial para clasificar a los Juegos Olímpicos 2028
Clásico Mundial de Beisbol
Boston Red Sox: La nueva potencia del Clásico Mundial
Clásico Mundial de Beisbol
“¡Espérate, oye!”: El divertido momento de Cristopher Sánchez al no entender a un reportero coreano
Clásico Mundial de Beisbol
Clásico Mundial: Top 3 de selecciones más ganadoras en la historia
Clásico Mundial de Béisbol
El ingrediente secreto de Dominicana para ganar el Clásico Mundial 2026
Clásico Mundial de Beisbol
El mensaje del capitán: Machado y la ambición dominicana en el Clásico Mundial
CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL
Clásico Mundial: Conoce a los líderes de los distintos renglones ofensivos de la fase inicial
TEMAS DE HOY:
MLB
Estados Unidos
Hipismo
La Rinconada
Carreras
Viernes 13 de Marzo de 2026
Exit
{{#ven_activo}}
EN VIVO
{{/ven_activo}}
VE
Escoge tu edición de
meridiano.net
favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
{{#ven_activo}}
EN VIVO
{{/ven_activo}}
ÚLTIMA HORA
Beisbol
Beisbol
Beisbol
Beisbol Venezolano
Beisbol Grandes Ligas
Beisbol del Caribe
Clásico Mundial
Hipismo
Hipismo
Farándula
Farándula
Fútbol
Fútbol
Fútbol
Liga de Campeones
Venezolano
La Vinotinto
Español
Internacional
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Venezolano
NBA
Internacional
Otros deportes
Otros deportes
Meridiano Premium
Meridiano Premium
Zona Apuestas
Zona Apuestas
VENEZUELA
Escoge tu edición de
meridiano.net
favorita
VE (VENEZUELA)
US (USA)
ÚLTIMA HORA
Beisbol
Beisbol
Beisbol Venezolano
Beisbol Grandes Ligas
Beisbol del Caribe
Clásico Mundial
Hipismo
Farándula
Fútbol
Fútbol
Liga de Campeones
Venezolano
La Vinotinto
Español
Internacional
Baloncesto
Baloncesto
Venezolano
NBA
Internacional
Otros deportes
Meridiano premium
Zona apuestas
Políticas de privacidad
Términos y condiciones
Comercial
RSS
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
No, gracias
ACEPTAR
¿Quiere recibir notificaciones de alertas?
No, gracias
Aceptar