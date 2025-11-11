LVBP: Tucupita Marcano no baja su ritmo y es la referencia ofensiva del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes arrancarán esta quinta semana de ronda regular con algo de inspiración, pues vienen de cortar su racha de seis derrotas al hilo frente a los Leones del Caracas. Y es que las venideras jornadas serán claves para ellos en su intento por recuperar terreno en la tabla de posiciones, algo que tratarán de concretar con la ayuda del encendido bate de Tucupita Marcano.

En lo que va de esta temporada 2025-2026 de la LVBP, el utility venezolano se ha caracterizado por ser uno de los peloteros más efectivos y productivos de la Nave. Solo basta con mencionar que se ha embasado en 15 de sus 17 presentaciones, además que lidera varios apartados ofensivos dentro de su equipo.

Tucupita y su gran presente ofensivo

Para esta jornada del martes, Navegantes del Magallanes regresa al José Bernardo Pérez para medir fuerzas contra Tiburones de La Guaira. Tanto el manager interino Mario Lissón como el resto del staff técnico, peloteros, y fanaticada, saben muy bien la importancia de concretar victorias, pues solo de esa manera lograrán salir del sótano de la clasificación.

Es por eso que en situaciones cruciales como estas es cuando Tucupita Marcano debe mantenerse encendido con el madero. Su capacidad para conectar la bola, así como su velocidad para correr las bases, surgen como las armas principales para atacar a los lanzadores rivales. De ahí a que sea un primer bate de garantías.

En líneas generales, Tucupita aparece en el primer puesto de los apartados de promedio al bate, OBP, slugging, OPS, y hits de la Nave. A su vez, es colíder en triples, segundo en bases por bolas, tercero en carreras impulsadas, y séptimo en anotadas.

Números de Tucupita Marcano en la temporada 2025-2026 de la LVBP