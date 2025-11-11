LVBP: Yasiel Puig engalana el lineup de Magallanes para enfrentar a Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

La quinta semana de ronda regular de la temporada 2025-2026 comenzará con un duelo imperdible, en el cual debutará un pelotero de gran poder como Yasiel Puig. Sin embargo, esta vez lo hará con los Tiburones de La Guaira en la acera de enfrente, ya que su nuevo equipo son los Navegantes del Magallanes.

Esta será la tercera campaña seguida de la LVBP en la que veremos jugar al pelotero cubano. Y es que el fanático venezolano ya conoce muy bien de lo que es capaz de hacer con el madero, pues sus números ofensivos siempre han estado a la altura de las circunstancias.

Recordemos que su última actuación en el torneo venezolano fue en la 2024-2025, un año después de haberse consagrado con el conjunto litoralense tanto a nivel local como en la Serie del Caribes. Es por eso que la organización filibustera quiso apostar fuerte por él para esta zafra, ya que su intención es regresar al Magallanes a la cima de la LVBP.

Puig, con todo en su debut con Magallanes

El choque de este martes entre Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira se jugará en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 7:00 pm. Dicho careo será importante para la Nave, pues vienen de cortar su racha negativa, frente a Leones del Caracas, y tratarán de iniciar una gran remontada en la tabla de posiciones.

Luego de acondicionarse un par de días, Yasiel Puig se encuentra al 100% para estrenarse con el equipo y es por eso que el manager interino Mario Lissón no dudó en añadirlo al lineup. Será séptimo en el orden y defenderá el jardín izquierdo.

Lineup Navegantes del Magallanes