LVBP: ¿Cómo le va al Magallanes en el Monumental?

La rivalidad entre los Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes es la más ferviente y emocionante del deporte venezolano. La llegada de los melenudos al Estadio Monumental Simón Bolívar en la temporada 2023-2024 marcó un nuevo capítulo en la histórica rivalidad entre ambos conjuntos que a principio, parecía una pesadilla para los filibusteros.

En el año de su inauguración, la 2023-2024, los eléctricos cayeron en los cuatro choques disputados en el Monumental. Ese año el Magallanes quedó fuera del Round Robin con marca de 24-33.

Para la 2024-2025 la cosa parecía tener otro color, los turcos se llevaron tres de cuatro choques en la nueva cueva melenuda. Accediendo a la postemporada con récord por encima de .500 de 29-27.

El tropiezo de hace dos años parece quedar en el camino, y los bucaneros parecen haberle tomado la medida a jugar en el estadio Monumental, logrando dos victorias en sus dos primeras visitas en la actual zafra.

En general, Magallanes presenta marca nivelada de 5-5 jugando en el estadio Monumental Simón Bolívar. Aún con dos choques por disputar en la 2025-2026.