LVBP: Fallece ex lanzador del Magallanes, Wikelman Ramírez

El deporte venezolano está de luto, debido a que la noche de este lunes 10 de noviembre muriera el lanzador Wilkelman Ramírez, pelotero que hizo vida en los Navegantes del Magallanes y Marineros de Carabobo. La autoridades investigacan el suceso que ocurrió en la ciudad de Valencia.

Un paso corto por la LVBP

El carabobobeño debutó en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) en la temporada 2021-2022 a los 21 años. Dejó efectividad de 7.43 en seis juegos lanzados, on una relación ponches/boletos de 5/7 y un WHIP de 1.80 en 13.1 innings lanzados.

En total disputó solo dos campañas con la Nave, dejando un porcentaje de carreras limpias permitidas vitalicio de 7.29 en 33.1 entradas, ponchó a 19 rivales y logró tres triunfos.

En la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) jugó en tres temporadas con los Marineros de Carabobo. Su mejor año fue en la temporada 2023 cuando registró efectividad de 1.03 en ronda regular con seis juegos lanzados. Ponchó a 21 contrarios para un WHIP de 1.03 en 26.1 innings de labor.

Ramírez lanzó un juego perfecto con la selección de Venezuela sub 23, trabajando 7.0 innings completos ante la delegación de Nicaragua.

Paso por ligas menores

Originalmente firmado por los Rays de Tampa Bay en 2016, Ramírez deleitó en el equipo de la Dominican Summer League en 2017, dejando efectividad de 1.02 en 13 compromisos, registró 29 ponches, en 35.1 episodios con un WHIP de 0.96 y un promedio de bateo de los rivales de .200. Las lesiones truncaron su ascenso y fue dejado en libertad en 2021.