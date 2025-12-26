Gorkys Hernández tiene el liderato de este renglón en el "bolsillo"

Suscríbete a nuestros canales

Si de consistencia se habla, una diáfana prueba en esta temporada 2025-2026, es el caso de Gorkys Hernández, quien ha sido la principal pieza ofensiva de los Tigres de Aragua y está a punto de conquistar un importante título ofensivo.

"The Hunter" sigue demostrando que es un hombre de retos y en apenas su primera temporada vistiendo el uniforme "Bengalí" ha logrado hitos importantes. De hecho, implantó la marca de más encuentros consecutivos conectando imparables en la franquicia con una seguidilla de 22 choques.

Gorkys Hernández tiene el título de bateo en sus manos:

Es rutina divisar una jornada multihit del jardinero central o que logré embasarse de alguna forma. Esto lo ha llevado a acumular un total de 76 indiscutibles a falta de dos encuentros y está bien encaminado a ser el líder de bateo del presente torneo.

"The Hunter" iniciará la jornada mañana con un average de .380, siendo el más destacado en ese renglón, a ocho puntos de su más cercano perseguidor Ildemaro Vargas (.372).

Es por esa razón, que logrando una jornada como la que ya tiene acostumbrada a la afición aragüeña durante la mayoría de la zafra, tiene altas posibilidades de proclamarse campeón bate de la 2025-2026, aunque todo dependerá también de lo que pueda hacer "Caripito", quien viene inspirado en los choques recientes.

Tigres podría repetir en el liderato de bateo:

Si Hernández cierra la campaña como el pelotero con el promedio más alto, será la segunda campaña consecutiva en la que un pelotero perteneciente a los Tigres será líder bate, luego de que Lorenzo Cedrola lo hiciera en la zafra previa con un average de .395.

Eso los haría igualar lo hecho por los Leones del Caracas en las temporadas 2022-2023 y 2023-2024. Contando igualmente con dos jugadores que ganaron el liderato en promedio de bateo en fila: Freddy Fermín y Gabriel Noriega.