La temporada 2025 de la liga de fútbol americano (NFL, por sus siglas en inglés) llegó a su fin este domingo 8 de febrero, con el triunfo de los Seattle Seahawks sobre los New England Patriots del venezolano Andrés Borregales, partido que se disputó en el Levi´s Stadium de la ciudad de Santa Clara, California, y que fue transmitido por Meridiano Televisión.

Seattle aprovechó las pérdidas de balón de Drake Maye (mariscal de los Patriots) y las convirtió en puntos que ayudaron a tomar una ventaja de la que New England no se pudo recuperar en el marcador que teminó 29-13.

Asimismo, la franquicia de Seattle logró tener revancha luego de 11 años sobre los Patriots, recordemos que se midieron por primera vez en un Super Bowl en el año 2015. Esta es el segunto título de la NFL que logra Seahawks en cuatro apariciaones en el partido más importante de la temporada.

Así fue el vuelo hacia la gloria de los Seahawks

Seattle Seahawks tuvieron la primera serie ofensiva de la jornada de Super Bowl LX tras recibir la patada de kickoff o inicial la dio el venezolano Andrés Borregales de los Patriots, quie además logró marcar un solo punto extra.

Sam Darnold demostró su veteranía en el partido más importante de sus ocho temporadas en la NFL, pese a que solo tuvo un pase de touchdown, logró mover las cadenas y manejar el tiempo del juego. El mariscal de campo de los Seahawks lanzó 202 yarda por aire, 19 de 38 pases completos, lo que se traduce apenas un 48% de efectividad y pase de anotación que neutralizó cualquier remontada de los Patriots.

Sin duda, el otro coprotagonista en el Levi´s Stadium, fue el pateador Jason Myers quien con cinco goles de campo y 17 puntos encaminó el triunfo del equipo de la Conferencia Nacional.

Jugada que definió el Super Bowl LX

Los acarreos fueron el MVP

Kenneth Walker III tuvo una noche de ensueño y su recorrido por tierra fue clave para mover las cadenas hacia los cuatro goles de campo de la primera mitad que desarticualron a los de New England. El Running Back tuvo 27 acarreos y 135 yardas totales por tierra que coronaron su primer MVP de un Super Bowl.

Mientras que el receptor Albert Javonte Barner, tuvo 54 yardas, cuatro recepciones y capturó la primera anotación del Super Bowl que selló el triunfo de los Halcones.

Con la derrota, New England perdió la oportunidad de convertirse en solitario en el máximo triunfador de Super Bowls. Se quedó en seis títulos, los mismos que los Pittsburgh Steelers, con los que comparte la posición de privilegio en cuanto a trofeos Lombardi ganados.