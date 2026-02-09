Super Bowl LX: Bad Bunny concluye el increíble show de medio tiempo

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny acaba de comenzar el medio tiempo del Super Bowl 2026, en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Tras semanas de expectativas y muchos ensayos, Benito deslumbra al mundo con el espectáculo en el se encuentra repasando los éxitos más grandes de su carrera, mientras los New England Patriots y los Seattle Seahawks, descansan.

Bunny luce un traje en color blanco, lentes y desplazando por todos lados con mucha soltura.

Setlist de Bad Bunny para el halftime show

El también empresario de 31 años se encuentra en el imponente estadio cantando sus temas más importantes y con una increíble escenografía inspiradas en el sabor latino, en especial de su natal Puerto Rico.

"Tití me preguntó"

"Yo perreo sola"

"Si Tu Novio No Te Mama el Cul*"

"Party"

"EoO"

"BAILE INoLVIDABLE"

"NUEVAYoL"

"El Apagón"

"CAFé CON RON"

"Debí tirar más fotos"

El conocido “Conejo malo”, recibe en el imponente escenario a invitados especiales como Lady Gaga, quien baila y disfruta al ritmo de la salsa.

Ricky Martin se ha único a la celebración musical, enalteciendo la cultura latina y mostrando gran apoyo a su compatriota, con quien se ha mantenido muy unido y cercano.