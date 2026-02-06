¿Qué precio tiene el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026?

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 8 de febrero el cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny realizará el show de medio tiempo del Super Bowl. Un momento importante en la carrera del artista, quien se ganó tres premios Grammy por su álbum “Debí tirar más fotos”.

¿Cuánto vale el show de Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista de 31 años, no recibirá ningún pago monetario por el show que estará realizando en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Medios afirman que la NFL en conjunto con Apple Music ha destinado una jugosa cifra de 19 millones de dólares para todos los gastos del espectáculo, que destacan producción, escenografía, artistas invitados, bailarines y utilería, que requiere un show como el medio tiempo del Super Bowl.

En este sentido, aseguran que el espectáculo también rondaría un patrocinio millonario, todo con el objetivo de tener una sintonía enorme en los 15 minutos que estará disponible el medio tiempo.

Recordemos que la estrella global, intérprete de grandes éxitos, es una figura central a la hora de elevar cualquier ganancia o visualizaciones del show. En 2025 logró en Spotify tener 19.800 millones de reproducciones.

Gran dinero para el boricua

Según información recogida por Forbess, Benito acumula un patrimonio de 66 millones de dólares, recaudados en su mayoría en el año 2025 con la exitosa residencia que realizó en su natal Puerto Rico, que movilizó a muchos fanáticos de todo el mundo.

Pese a la críticas y opiniones que Trump ha tenido por ser “El conejo malo” el seleccionado por la NFL, la expectativa crece. Recordemos que el espectáculo será transmitido por la señal de Meridiano Televisión.