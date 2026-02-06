Camino a las Kentucky Oaks: Search Party suma 20 puntos con victoria en Oaklawn Park

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera de este viernes 6 de febrero en el óvalo de Oaklawn Park (Hot Springs, Arkansas) tuvo su primer plato fuerte en la sexta carrera: el Martha Washington Stakes ($300,000). El evento otorgó 20 valiosos puntos a la ganadora en la ruta hacia las Kentucky Oaks.

La victoria fue para la tresañera Search Party, conducida por el jinete boricua Cristian Torres y presentada por el entrenador internacional Mark Casse. En un desenlace electrizante, en el que cuatro yeguas mantenían posibilidades claras a falta de 100 metros, la hija de Gun Runner sacó a relucir su clase para inscribir su nombre en el camino a la "Prueba de los Lirios".

Su primer triunfo selectivo en Arkansas

Tras cinco intentos previos, Search Party logró salir del grupo de perdedoras el pasado 27 de diciembre de 2025 en este mismo escenario, sobre una distancia de 1 1/16 millas (1,700 metros). Casse la mantuvo en condiciones óptimas para dar el salto a esta selectiva, disputada en un trayecto similar.

Cristian Torres guio a Search Party desde la tercera posición durante gran parte del recorrido. Al ingresar a la recta final, lanzó su ataque contra la puntera Knickleandime, que había dominado desde el inicio con parciales de 23.10, 47.83 y 1:13.31. Sin embargo, la verdadera batalla comenzó en el furlong definitivo.

Un final de infarto protagonizado por Search Party

En el último tramo, Knickleandime, Maximum Offer, Search Party y Newton Pike se alinearon en busca del triunfo. Search Party logró estirar el pescuezo en el momento justo para dominar el evento con un tiempo final de 1:45.56. Newton Pike ocupó el segundo lugar, mientras que Knickleandime y Maximum Offer completaron la superfecta.

Search Party, defensora de los colores de Tracy Farmer, ahora luce un récord de seis salidas con dos primeros, un segundo y dos terceros. Los dividendos de la ganadora fueron de $10.20, $5.80 y $4.40. Por su parte, Newton Pike, que sorprendió con una cotización de 27-1, pagó $17.60 y $10.00, mientras que Knickleandime cerró con $8.20 a tercer puesto (Show).