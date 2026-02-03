¿Por qué el favorito Litmus Test no correrá en el Southwest Stakes G3 de Oaklawn Park?

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, el hipódromo de Oaklawn Park celebrará —en jornada reprogramada— el Southwest Stakes (G3), competencia con un premio de un millón de dólares y un recorrido de 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre pista de arena.

Dicha contienda forma parte de la Ruta al Kentucky Derby y otorga 20 puntos al ganador. A pesar de figurar en la amplia nómina de catorce inscritos, el favorito del morning line, Litmus Test, no participará en el evento. Con este retiro, el famoso entrenador Bob Baffert queda representado únicamente por el ejemplar Buetane.

El motivo del retiro de Litmus Test

La noticia sobre la deserción del potro de tres años, hijo de Nyquist, fue confirmada por el narrador oficial de Oaklawn Park, Matt Dinerman, a través de su cuenta en la red social X (Twitter).

Según Dinerman, el equipo de Litmus Test ha decidido omitir este compromiso para apuntar a otras competencias de peso, como el San Felipe Stakes (G2) en Santa Anita Park o el Rebel Stakes (G2), que se disputará en el propio óvalo de Oaklawn Park.

Litmus Test y su campaña pistera

Este nieto de Malibu Moon pertenece a una sociedad conformada por SF Racing LLC, Starlight Racing, Madaket Stables LLC, entre otros destacados propietarios. Su campaña actual registra cinco actuaciones, con dos victorias y un tercero, acumulando $350,188 en premios.

El triunfo más relevante hasta la fecha ha sido el Los Alamitos Futurity (G2), obtenido el pasado 13 de diciembre de 2025 durante su etapa como dosañero.