¿Emerging Market, el ganador del Louisiana Derby G2, logrará romper una racha de 30 años sin que haya un vencedor en el Kentucky Derby G1?

Emerging Market, en final de película, se adjudicó este fin de semana el Louisiana Derby (G2) de 1 millón de dólares con la monta magistral de Flavien Prat, para capturar 100 puntos, que lo ubica en la segunda casilla y un puesto seguro para el Kentucky Derby G1. Esta victoria emerge con amplias posibilidades de que pudiera romper una racha de 30 años en que un ganador del Louisiana Derby (G2) consiga también el Derby de las Rosas.
NOTAS RELACIONADAS
Lousiana Derby: tradición desde 1894
En Fair Grounds, el Louisiana Derby (G2) es una de las pocas carreras preparatorias para el Kentucky Derby que son más viejas. Esta carrera histórica, que data de 1894, es casi tan antigua como el Kentucky Derby (G1).
El primer ganador destacado del Louisiana Derby fue Black Gold, quien, tras su éxito en Fair Grounds, en 1924, logró una tenaz victoria por medio cuerpo en la "Carrera de las Rosas". Posteriormente, el Louisiana Derby sufrió una larga sequía, sin producir otro ganador hasta que Grindstone repitió el ansiado doblete de Black Gold en 1996.
Una cantera de participantes en el Kentucky Derby
A pesar de largas sequías, el Louisiana Derby G2, durante la década de 2010, el Louisiana Derby produjo 29 participantes del Kentucky Derby, que incluye el ganador del Belmont Stakes de 2013, Palace Malice, al Caballo del Año de 2017, Gun Runner, y al ganador del Preakness Stakes de 2019, War of Will.
Antes, el Louisiana Derby produjo ganadores en las otras carreras de la triada americana: Preakness Stakes G1 y el Belmont Stakes G. En la que destacan los ganadores, Master Derby convirtió una victoria en Fair Grounds en gloria en el Preakness (G1) de 1975. No Le Hace (1972), Golden Act (1979), Woodchopper (1981) y Risen Star (1988) se clasificaron en el Kentucky Derby después de ganar el Louisiana Derby, y Risen Star dominó posteriormente el Preakness y el Belmont Stakes (G1) para asegurarse el título de campeón de tres años.
