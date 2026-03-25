Explora busca consolidar su liderato en la millonaria prueba del Fantasy Stakes G2

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Explora, este viernes enfrenta la última eliminatoria para potras de tres años en el hipódromo de Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas. Esta prueba otorga una escala de puntos de 100-50-25-15-10 para las cinco primeras clasificadas en el Fantasy Stakes G2, que reparte $1 millón y se corre en distancia de 1,700 metros en pista de arena. Explora encabeza el grupo de seis juveniles de segundo año de carrera.

Kentucky Oaks: Explora encabeza la lista de clasificadas para los Lirios

Explora, que ya había ganado un premio de grado 2 en su etapa juvenil, Intentará conseguir una victoria a ese nivel a los 3 años, dando un gran paso hacia el Kentucky Oaks G1 cuando se enfrente a otras cinco potrancas en el Fantasy Stakes de 1 millón de dólares el 27 de marzo en Oaklawn Park.

Explora llega a la carrera después de una victoria contundente en el Honeybee Stakes G3 el 1 de marzo en Oaklawn. De manera, que la hija de Blame enfrenta la segunda carrera de potras este mes en el hipódromo de Hot Springs, Arkansas, con el objetivo de llegar al Kentucky Oaks.

Explora, cuenta con el entrenamiento del Salón de la Fama, Bob Baffert, quien ha ganado dos ediciones anteriores del Fantasy Stakes G2, con Mamma Kimbo en 2012 y con Excellent Meeting en 1999. Excellent Meeting terminó quinta en el Kentucky Derby (G1) en su siguiente carrera.

El Fantasy Stakes G2, está programado para undécima de la tarde dentro de una cartelera de 12 competencias. Hora de inicio 6:54 p.m. hora local.