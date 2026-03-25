El impresionante récord que Samuel Marín buscará apropiarse en Tampa Bay Downs

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Cada semana, el jockey profesional venezolano Samuel Marín, ratifica su condición de líder del hipódromo Tampa Bay Downs, en Florida. Ganador de la estadística anterior con 116 fotos, el criollo domina de manera clara sobre sus compatriotas Samy Camacho, Sonny León, Cipriano Gil y Daniel Centeno, que lo escoltan en el Top 5.

Al momento de publicarse esta noticia, Marín tiene 111 primeros en 446 montas para una efectividad de 25%. En menos de lo que canta un gallo, superará su marca del año pasado y ahora, está en el camino de quebrar un récord que parece inalcanzable.

Samuel Marín a la conquista de un récord sin precedentes

En la temporada 2014-2015, el jinete español Antonio Gallardo ganó la estadística de Tampa Bay Downs con la asombrosa cifra de 147 victorias. El europeo superó el registro que dejó el venezolano Daniel Centeno en la campaña 2007-2008, que conquistó con 144 primeros.

Este año, el meeting de Tampa Bay Downs culminará el domingo 3 de mayo. Eso significa que, restan 5 semanas aproximadamente para que finalice esta temporada especial, donde se festejaron los 100 años del hipódromo de la ciudad de Oldsmar.

Las proyecciones indican que, debido a la gran cantidad de montas que Marin posee semanalmente (Más de 30 en promedio), antes de dicha fecha pudiera quebrar el épico registro que está en poder de manos españolas desde hace más de una década.

Para la reunión de este miércoles 25 de marzo, Marín montará en ocho de las nueve carreras pautadas, mientras que el día viernes 27, tendrá el cupo completo con compromisos en todas las nueve carreras.

El pasado domingo, Samuel David Marín arribó a su victoria 500 en Norteamérica precisamente en Tampa Bay Downs, circuito donde no solo ha conquistado la confianza de los propietarios y entrenadores, sino también se ha convertido en toda una estrella entre el público que sigue el espectáculo que allí se desarrolla.