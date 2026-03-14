Samuel Marín dicta cátedra en Tampa Bay Downs y supera la barrera de los 100 triunfos en el meeting

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La jornada de este sábado 14 de marzo en el hipódromo de Tampa Bay Downs consolidó una vez más el poderío de la fusta venezolana en el exterior. En el marco del meeting invernal de Oldsmar, Florida, el jinete Samuel Marín ratificó su condición de líder absoluto tras una tarde impecable donde conquistó tres victorias adicionales para su historial personal.

El camino al "Hat-trick": Tampa Bay Downs

Marín, quien cumplió con un total de ocho compromisos en la cartelera, inició su racha de éxitos en la quinta carrera del programa. Sobre el lomo de la yegua Duchessa, bajo la preparación de Arnaud Delacour, el látigo criollo se impuso en un Starter Optional Claiming. La victoria cumplió con el favoritismo de los apostadores y dejó dividendos de $4,40 a Ganador, $2,80 al Place y $2,20 al Show.

Sin dar tregua a sus rivales, el venezolano repitió la dosis en la sexta competencia. En esta ocasión, condujo al ejemplar Saybrook, ensillado por Darien Rodríguez, a una victoria contundente en distancia de 1.400 metros. El cronómetro se detuvo en 1:22.94, con un retorno en taquilla de $3,00 por boleto a ganador.

El broche de oro llegó en la prueba de cierre de la jornada. Marín completó su triplete de victorias con la debutante Emblaze en un Maiden Special Weight dotado con una bolsa de $55.000. La zaina exhibió gran velocidad en la pista de grama y registró un tiempo de 56.70 para los 1.000 metros. Este triunfo final abonó un dividendo de $6,60 a ganador.

Cifras históricas y liderato sólido

Con este desempeño, Samuel Marín no solo se escapa en la cima de la estadística de Tampa Bay Downs con 101 victorias, sino que además se coloca a las puertas de una marca personal de gran relevancia. El profesional venezolano alcanzó los 489 triunfos de por vida en los óvalos estadounidenses, cifra que lo sitúa a solo 11 fotos de la emblemática barrera de las 500 satisfacciones desde su debut en el norte en el año 2022.

Próximos compromisos

El ritmo de trabajo para el líder no se detiene. Para la mañana sábado, Marín tiene confirmadas nuevamente nueve montas. Destaca en su agenda la versatilidad y confianza que genera en el gremio, ya que cada uno de sus compromisos será para un entrenador distinto, lo que ratifica su estatus como el jinete más solicitado y efectivo del momento en Florida.