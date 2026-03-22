Samuel Marín alcanza sus primeras 500 victorias como jockey en Estados Unidos

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La tarde de este domingo en el óvalo de Oldsmar en el sur de la Florida cuenta en las primeras de las competencias de la programación dominical con un evento que quedará en el recuerdo del jockey profesional venezolano Samuel Marín, quien consiguió la victoria en la tercera carrera del programa.

Estados Unidos: Samuel Marín llega a las 500 victorias en Estados Unidos

La tercera prueba de la tarde dominical en el hipódromo de Tampa Bay Downs se disputó un Allowance Optional Claiming de $55.500 para yeguas de cuatro y más años en recorrido de 1.640 metros en la arena, donde la victoria la alcanzó la hembra Blue Fashion del trainer Gregory Sacco con un tiempo oficial de 1:40.80 y pagó dividendos de $4.80 a ganador, $3.00 el place y $2.60 el show.

Los parciales de la competencia fueron de 24,56 en los 400 metros, 48,26 la media milla, 1:12.54 en los 1.200 metros y la milla en 1:38,14 y tiempo final antes mencionado con un cierre de 2.66 en los metros finales.

La purasangre es una hija del semental Mucho Macho Man en Buff Beauty por Street Sense, nacida el 14 de febrero del 2021 en Porta Pia Stable y propiedad de Elliot Mavorah, así alcanza su segundo triunfo del año en cinco presentaciones y la tercera en 23 competiciones que ha complido.

Para el jockey profesional venezolano Samuel Marín fue su primer triunfo de la tarde dominical de seis compromisos de pruebas que ira a participar este domingo, con dicha victoria, Marín llega a las 500 fotografías en los paddocks en el turf norteamericano donde actualmente es el líder del meeting en Tampa Bay Downs y de Estados Unidos.