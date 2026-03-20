Samuel Marín con otro hat trick y se acerca a su récord de victorias en Tampa Bay Downs

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Otro día más en la oficina para el jockey profesional venezolano Samuel Marín fue la tarde de este viernes, al conseguir tres victorias y ser el más destacado de la jornada en la segunda fecha de la semana.

Estados Unidos: Samuel Marín con Hat Trick en Tampa Bay

La primera de las victorias de Marín la consiguió en la tercera prueba en un claiming de $24.300 con el ejemplar Cybersbeast en una distancia de 1.200 metros en arena con un tiempo oficial de 1:10.35 y generó un dividendo de $7.00 a ganador, $3.60 el place y $2.60 el show.

Luego en la séptima competencia, alcanzaría el doblete en un Maiden Claiming de $23.000 para potras de tres años donde triunfaría con Annie Way en una distancia de 1.600 metros en grama y dejar un tiempo oficial de 1.38.65 para pagar $4.20 a ganador, $3.00 el place y $2.40 el show.

Por último, para cerrar la jornada, en la novena competencia completaría el triplete de fotografías con el purasangre Empire of Glory de la trainer Arnaud Delacour en un Starter Optional Claiming de $36.000 con un tiempo oficial de 1:42.57 en 1.700 metros en la grama y dejó un pago de $7.60 a ganador, $4.20 el place y $3.60 el show.

Con estos triunfos, Samuel Marín llegó a 108 lauros en el meeting de Oldsmar donde va cómodo como líder del mismo con más de 30 triunfos por delante de Samy Camacho, además que se colocó a ocho de su marca que finalizó en la temporada pasada con 116 y es su mejor récord en Tampa Bay Downs.

Marín en caso de mantener el ritmo de victorias, pudiera romper el récord del meeting de 147 victorias impuesta por el español Antonio Gallardo, marca que previamente había sido primero del criollo Daniel Centeno y luego de Samy Camacho.