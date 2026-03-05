Samuel Marín acecha a Irad Ortiz Jr. por el liderato de victorias en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este miércoles, el hipódromo de Tampa Bay Downs inició una nueva semana de carreras en su actual meeting. El jockey venezolano Samuel Marín brilló como la figura más destacada tras lograr dos victorias con los ejemplares El Orejon y Saybrook en la segunda y tercera competencia de la jornada.

Samuel Marín a solo cinco triunfos de Irad Ortiz Jr.

Gracias a sus éxitos del miércoles, Marín alcanzó la cifra de 61 lauros en 243 montas durante este 2026. Además, superó los $1.3 millones de dólares en producción. No obstante, el dato más relevante es que se colocó a solo cinco victorias de Irad Ortiz Jr. en la estadística del liderato nacional de Estados Unidos.

Tras un breve descanso este jueves, el látigo criollo retomará la acción el viernes con ocho compromisos en un programa de nueve carreras. Su monta más atractiva será en la sexta prueba, un Allowance Optional Claiming con bolsa de $56.500.

Favoritos del viernes y grandes compromisos en el Tampa Bay Derby

Entre sus montas principales para el viernes, destacan dos ejemplares que parten como favoritos:

Jassai: Participará en la cuarta carrera (Claiming de $21.000) sobre 1.400 metros con proporción de 7-2. Arkhipov: Correrá en la quinta competencia (Maiden Special Weight de $55.000) en grama, donde es el gran favorito con 4-5 en las apuestas.

Para la jornada sabatina, marco del prestigioso Tampa Bay Derby (G2) —evento que otorga puntos para el Kentucky Derby—, Marín firmó nueve compromisos. De estos, cuatro corresponden a eventos selectivos (Stakes).

Iniciará su ruta selectiva en el Michelob Ultra Challenger Stakes (G3) sobre el ejemplar Catalitic, entrenado por el venezolano Antonio Sano. Posteriormente, conducirá a Beautifull War en el Columbia Stakes. Su agenda incluye también el Florida Oaks (G3) con la yegua Abigail y cerrará su participación en el plato fuerte, el Tampa Bay Derby, donde buscará la sorpresa con Thunder Buck.

Si quieres mantenerte al día con el éxito de los jinetes venezolanos en el exterior y los mejores pronósticos del turf estadounidense, no dejes de visitar meridiano.net/hipismo. ¡Toda la pasión de las carreras de caballos está a un clic de distancia!