Conoce los representantes de Chile para la edición 42 del Gran Premio Latinoamericano G1

A casi dos meses para correrse la edición número 42 del Gran Premio Latinoamericano (G1), que se disputará en pista de césped y tendrá una longitud de 2.000 metros, con un premio total de $300.000. La sede de este evento será el hipódromo de Monterrico, Perú, que se convertirá por séptima vez en el lugar donde se celebra el importante campeonato del turf sudamericano, organizado por el Jockey Club de Monterrico.

La OSAF ratificó a Perú como próxima sede

La Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre (OSAF) ratificó que Perú será la próxima sede del Gran Premio Latinoamericano 2026, en su edición 42. La OSAF tomó esta decisión tras reunión realizada hoy en Río de Janeiro. La ratificación de la decisión fue tomada en homenaje al Jockey Club del Perú, que cumplirá 80 años de vida.

De esta manera, el hipódromo de Perú también defenderá su casa, ya que se ha mantenido imbatible en las seis ediciones disputadas como anfitrión: 1987, 1993, 1999, 2008, 2014 y 2024. El 2026 será la séptima vez que lo haga.

Chile, Argentina y Brasil han confirmado su participación

El Hipódromo de Chile, anunció esta semana los representantes para el Clásico “Gran Premio Latinoamericano” 2026 a correrse en Perú. En ese contexto, el Club Hípico de Santiago, el Hipódromo Chile y el Valparaíso Sporting Club oficializaron sus representantes para el evento a correrse el domingo 26 de abril. Sus representantes son:

Medjool: del Stud “El Mirador” y preparado por Julio Orellana

Apolo Rey: del Stud “Súper Nico” y preparado por Luis Urbina

Teao: del Stud “El Tat”a y preparado Julio Orellana

Adicionalmente, las instituciones han designado a My Way, del Stud “RT”, como suplente oficial. El ejemplar se mantendrá en régimen de entrenamiento específico para cubrir cualquier eventualidad de último minuto, asegurando que Chile cuente con su contingente completo en la gatera de Monterrico.

En otro orden de idea, los chilenos acompañaran a los participantes ya confirmados: el argentino Thor Medina, representante de San Isidro. Mientras que Puppi's Husband y Khamal, ambos confirmados por Perú. Además, del campeón defensor Obataye, por Brasil.