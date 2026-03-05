Aryna Sabalenka cambia la pista por el altar: La número uno del tenis se comprométete

Suscríbete a nuestros canales

La actual número uno del ranking WTA, Aryna Sabalenka, ha sorprendido al mundo del deporte y a sus más de 4.7 millones de seguidores al anunciar oficialmente su compromiso matrimonial con el empresario brasileño Georgios Frangulis. La noticia, que se volvió viral este miércoles 4 de marzo de 2026, llega en un momento de plenitud tanto profesional como personal para la estrella bielorrusa.

A través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, Sabalenka compartió el romántico momento de la pedida de mano, que tuvo lugar el pasado 3 de marzo. En las imágenes se aprecia una ambientación de ensueño junto a una piscina, rodeada de velas y decenas de ramos de rosas rosas. Frangulis, fundador de la exitosa marca de superalimentos Oakberry, sorprendió a la tenista con un impresionante anillo de diamantes de corte ovalado.

Sabalenka es desde hace tiempo una de las deportistas más prominentes en todo el mundo, desde el plano deportivas y también mediático. Solo hay que ver los comentarios de su primera publicación referente a su compromiso para encontrar múltiples mensajes de famosos en los que la felicitan por en nuevo paso en su vida.