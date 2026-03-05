Cotilleo Deportivo

Aryna Sabalenka cambia la pista por el altar: La número uno del tenis se comprométete

La famosa tenista oriunda de Bielorrusia le da el "sí" a su pareja en medio de un gran momento en su carrera profesional 

Por

Meridiano

Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 09:12 am
Aryna Sabalenka cambia la pista por el altar: La número uno del tenis se comprométete
Suscríbete a nuestros canales

La actual número uno del ranking WTA, Aryna Sabalenka, ha sorprendido al mundo del deporte y a sus más de 4.7 millones de seguidores al anunciar oficialmente su compromiso matrimonial con el empresario brasileño Georgios Frangulis. La noticia, que se volvió viral este miércoles 4 de marzo de 2026, llega en un momento de plenitud tanto profesional como personal para la estrella bielorrusa.

 

A través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, Sabalenka compartió el romántico momento de la pedida de mano, que tuvo lugar el pasado 3 de marzo. En las imágenes se aprecia una ambientación de ensueño junto a una piscina, rodeada de velas y decenas de ramos de rosas rosas. Frangulis, fundador de la exitosa marca de superalimentos Oakberry, sorprendió a la tenista con un impresionante anillo de diamantes de corte ovalado.

Sabalenka es desde hace tiempo una de las deportistas más prominentes en todo el mundo, desde el plano deportivas y también mediático. Solo hay que ver los comentarios de su primera publicación referente a su compromiso para encontrar múltiples mensajes de famosos en los que la felicitan por en nuevo paso en su vida.  

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo dubai valencia Real Madrid
Jueves 05 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Cotilleo deportivo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?