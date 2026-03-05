Tendrán que correrle: Galinda a defender su invicto en el Maddie May de 135,000 dólares en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado se presenta el Maddie May Stakes de 135,000 dólares en el hipódromo de Aqueduct, New York, en una cartelera de nueve competencias, en donde, además está incluida el Gander Stakes de $135,000, ambas carreras exclusivas para ejemplares nacidos y criados en el estado.

El Maddie May Stakes, presenta una nómina de ocho potras de tres años en la que destaca Galinda, ganadora del East View Stakes el pasado 14 de febrero, en la cual derrotó a tres rivales que le salen al paso para esta competición.

Aqueduct: Galinda defenderá su invicto de carreras

Galinda, hija de Good Magic, que presenta Miguel Clement, marcó el ritmo de carrera en su última presentación en distancia de 1,400 metros en el East View Stakes, el pasado 14 de febrero en esta misma arena, con la conducción de Jaime Rodríguez, quien regresa de nuevo a los hierros. Galinda, derrotó en ese entonces por nueve largos y medio a Rina’s Revenge, Victory Hall y Purple Divine, que llegaron en ese orden a la meta, que será de nuevo rivales para el presente evento.

El entrenador Clement, aseguró a la NYRA que la Virginia Oaks a una vuelta en 1,700 metros, prueba clasificatoria para el Kentucky Oaks G1, que otorga 50-25-15-10-5 a correrse el 14 de marzo en Colonial Downs, podría ser el próximo objetivo.

Si no, podría ser Gazelle Stakes G3 de nueve furlongs y $200,000 en premios a repartir, una clasificatoria para el Kentucky Oaks G1 de 100-50-25-15-10 que se realizará el 4 de abril en este mismo circuito. Todo dependerá de la actuación de la consentida de Waterville Lake Stables.

La nómina del Maddie May Stakes, la completa Mathea, Irish Fortune, Blue Note y Velocity Girl. Esta prueba fue programada para la octava de la cartelera de nueve, e inicia a las 5:48 p.m. hora venezolana.