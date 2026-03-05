Fórmula 1: Aston Martin y Honda tiran la toalla para el GP de Australia

Suscríbete a nuestros canales

Como el título de la novela del gran García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, Adrian Newey, jefe del equipo Aston Martin, se pronunció sobre el desempeño del equipo para el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 que está prevista para el domingo 8 de marzo.

Aston Martin terminó como el peor equipo de la pretemporada debido a que la unidad de potencia de Honda tuvo problemas eléctricos cuando se liberaba todo poder de la combustión. Fue uno de los equipos que le pidió a Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y a la F1 reducir la potencia eleéctrica al menos hasta 30%, solicutd que aún se evalúa, pero que dependerá de la primera carrera.

Recordemos que a partir de 2026 entró en vigor la nueva reglamentación de motores más sustentables, ya que deben ser 50% de combustión y 50% de potencia eléctrica.

Qué dijo Aston Martin y Honda sobre Australia

Newey señaló que a nivel de aerodinámica y de diseño del carro todo parece andar bien, el problema son las supuesta vibraciones que tienen el motor Honda que no deja que el monoplaza trabaje de forma correcta. "Considero que el coche tiene un enorme potencial de desarrollo. Por supuesto, nos llevará tiempo alcanzar plenamente ese potencial", dijo.

"Así que creo que es justo decir que aquí en Melbourne estaremos por detrás de los líderes. Obviamente no es donde queremos estar, pero contamos con el potencial para progresar y ser competitivos", publicó Aston Martin en un comnicado en sus redes sociales sobre lo que dijo Newey.

Por su parte, Honda también publicó un comunicado con la explicación de lo que ocurre con la unidad de potencia. "Basándonos en las extensas pruebas en el banco de potencia (dyno), introduciremos contramedidas que ahora creemos son las soluciones más efectivas en esta etapa. Solo cuando el coche ruede en pista tendremos una comprensión total de si las contramedidas son efectivas. Por lo tanto, esta semana se aplicarán ciertas limitaciones al funcionamiento de la unidad de potencia. Honda Racing Corporation y el equipo Aston Martin Aramco Formula One Team continuarán trabajando estrechamente como un solo equipo, con más contramedidas ya bajo consideración".

Números de Alonso y Aston Martin en pretemporada

Durante los entrenamientos en Baréin, Aston Martin se ubicó como el peor equipo en tiempos, con un pésimo 1:35.974 que marcó Lance Stroll. Asimismo, fue la escudería que menos vueltas dio al trazado de Baréin con un total de 394 giros (140 Stroll y 194 Alonso) casi 150 menos que el resto de alineaciones que superaron las 500 vueltas.

Para Aston Martin y Alonso, lo único positivo es que los problemas surgieron en los ensayos y en no los Grandes Premios. Hay que destacar que los tiempos en los test no son muy importantes, ya que los equipos siempre prueban muchos componentes del carro, mientras que los pilotos se adaptan a esos cambios.