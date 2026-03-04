MotoGP y Fórmula 1: Máxima tensión por el conflicto en Medio Oriente

Suscríbete a nuestros canales

La MotoGP enfrenta un panorama incierto debido a la inestabilidad política. Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, admitió que no puede asegurar la celebración de los próximos Grandes Premios en la zona. La falta de seguridad impide confirmar la presencia de los equipos.

La prioridad del campeonato es salvaguardar la integridad de pilotos y trabajadores ante el cierre de espacios aéreos y las dificultades administrativas. Ante este escenario, la organización ya contempla reprogramar el calendario o buscar circuitos alternativos en suelo europeo.

Ezpeleta fue contundente: "No puedo decir ahora mismo que vamos a ir". Este clima de inestabilidad ha provocado que los equipos mantengan sus suministros en espera, ante el temor de quedar atrapados en zonas de conflicto. La Fórmula 1 se mantiene con la misma incertidumbre.

La Fórmula 1 también se une a la incertidumbre

La Fórmula 1 no es ajeno a la crisis regional y ya ha comenzado a sentir las consecuencias. Tras la cancelación de los test de Pirelli en Bahrein, la F1 monitorea diariamente la seguridad en circuitos como Sakhir y Jeddah, cuyas carreras penden de un hilo por el conflicto.

La logística de los equipos se ha complicado por el desvío de vuelos y el aumento de costos operativos en Medio Oriente. Al igual que sucedió con el WEC en Qatar, la máxima categoría del automovilismo podría verse obligada a modificar su inicio de temporada.

Calendario de MotoGP y F1 que podría cambiar

Los grandes premios de Fórmula 1 que podrían postergarse o hasta suspenderse son: Baréin el 12 de abril, Arabia Saudita 19 de abril; de continuar el conflicto militar en los países árabes, también podrían ser afectados Qatar el 29 de noviembre y Abu Dabi 6 de diciembre.

MotoGP por su parte podría tener que cambiar su visita a Qatar. La Federación Internacional de Motociclismo tiene prevista la carrera en Lusail, el día 12 de abril. Ya inicio la temporada 2026 del motociclismo con la primera carrera en el Gran Premio de Tailandia.