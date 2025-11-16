Marco Bezzecchi cierra la temporada de MotoGP con triunfo en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) tuvo un cierre formidable de la temporada 2025 de MotoGP, tras imponerse este domingo 16 de noviembre el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que se realizó en el circuito Ricardo Tormo, la última carrera de la campaña.

El triunfo de Bezzecchi fue acompañado por un segundo puesto de Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team), logrando el primer doblete para Aprilia desde el GP de Catalunya 2023. El podio lo completó Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), quien superó a Pedro Acosta en las vueltas finales.

Para Bezzecchi es la tercera victoria de la temporada y segunda consecutiva, lo cual le permitió terminar como el tercero en el campeonato de pilotos, solo superado por los hermanos Márquez.

Cómo fue la carrera

Desde la pole position, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) aprovechó su ventaja inicial para liderar la carrera por delante de Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) y Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), con Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) justo por delante de Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), quien no logró cuadrar una salida perfecta.

La primera baja llegó antes incluso de que comenzara la carrera, cuando Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) se fue al suelo durante la formación de parrilla. Ya en la primera vuelta, la mala suerte volvió a golpear a Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), poniendo fin a una temporada complicada, después de que Johann Zarco (CASTROL LCR Honda) le golpeara. El francés fue sancionado con una "long lap" (vuelta larga).

Márquez pierde ritmo

La batalla por el podio era único en disputa, ya que Bezzecchi notuvo rival. En el decimosegundo giro de los 27 previstos, Alex Márquez comenzó a perder ritmo, lo que permitió a Raúl Fernández superarlo, lo que dejó a la escudería Aprilia el camino libre para su primer doblete.

Pero los males para Alex Márquez seguían, ya que comenzó a presentar el desgaste de los neumáticos. A falta de ocho giros fue superado por Pedro Acosta, este último parecía que tenía asegurado el podio, fue sorprendido por Di Giannantonio, quien reaccionó se pegó al colín del piloto de KTM a dos vueltas para ver la bandera a cuadros y lanzó el ataque definitivo en el último giro sin dejarle tiempo de respuesta a Acosta que terminó cuarto.