Catherine Fulop habla sobre el romance que tuvo con Guillermo Dávila

Suscríbete a nuestros canales

Luego de que el cantante Guillermo Dávila recordara el romance que vivieron hace unos cuantos años, la venezolana Catherine Fulop se sinceró sobre aquel capítulo romántico de su pasado junto al cantante y actor.

La chispa de esta ola de recuerdos arrancó cuando Dávila reapareció en la escena mediática durante una entrevista en “El valor de la verdad”, donde habló abiertamente de su relación con la exreina de belleza.

Según Dávila, el flechazo surgió en el Miss Venezuela de 1986 cuando ella fue candidata y él un invitado musical. De inmediato la química fue evidente, y aunque la relación fue breve, supo ganarse un lugar especial en sus vidas.

La divertida respuesta de Catherine Fulop

Lejos de cualquier confrontación o dramatismo, Fulop tomó las riendas de la narrativa con una respuesta pública con humor y cariño. A través de sus redes sociales, la actriz compartió su sentir.

“¡Ay que bello recuerdo con @guillermodavilaoficial! La verdad, me encanta que él lo haya recordado”, escribió en Instagram.

Catherine aprovechó el espacio para aclarar con gracia la naturaleza de su vínculo: “Siempre fue muy honesto en sus sentimientos y en realidad éramos salientes jajaja, como dicen los chicos ahora!!”.

Un amor que quedó en el recuerdo

La revelación también vino acompañada de un momento más íntimo y emocional. La también actriz confesó que el final de ese romance fue doloroso, describiéndolo como una etapa en la que “sentí que se me rompía el corazón”.

Sin embargo, lejos de rencores, Catherine eligió honrar lo vivido con cariño y sinceridad. Al concluir su mensaje, Fulop cerró con una frase que resume perfectamente su postura actual sobre ese amor pasado: “¡Igual agradezco su sinceridad! Él fue un bello amor”.