Así fue el nuevo golazo de Salomón Rondón en la Liga MX

Suscríbete a nuestros canales

No hay dudas que a Salomón Rondón le sienta muy bien la Liga MX. Y es que luego de unos meses complicados con el Real Oviedo en la liga española, el delantero vinotinto regresó al Club Pachuca para retomar su ritmo goleador.

Rondón y un "pedazo de gol"

La fecha 6 del Torneo Clausura 2026 del torneo mexicano enfrentó en la noche de este sábado a los Tuzos contra Atlas, en el Estadio Hidalgo. Allí, la afición local volvió a celebrar un tanto del venezolano, quien continúa consolidándose como una de las máximas figuras del equipo.

La jugada del gol llegó al minuto 67. Salo recibió un pase desde el costado izquierdo de Alexéi Domínguez y rápidamente sacó un zapatazo con la izquierda desde fuera del área para batir al portero rival. De esa manera puso el 3 a 1 en el marcador para la victoria de los suyos.

Cabe mencionar que se trató de la tercera anotación de Salomón Rondón en lo que va del torneo, y la segunda en jornadas consecutivas. Hasta los momentos, Pachuca acumula 11 puntos para posicionarse en el cuarto lugar de la tabla, a la espera de otros resultados.