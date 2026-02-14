¿Cómo le fue a Keiber Lamadrid en su debut con el West Ham?

Suscríbete a nuestros canales

El West Ham selló su pase a la siguiente ronda de la FA Cup tras vencer 0-1 al Burton, en un encuentro donde las miradas estuvieron puestas sobre el desempeño de Keiber Lamadrid.

El extremo criollo, que partió como titular, completó 71 minutos de una labor marcada por la entrega táctica y el compromiso defensivo.

Solidario en defensa

A pesar de su naturaleza ofensiva, Lamadrid sorprendió por su despliegue físico para apoyar en labores de recuperación. Según los datos de Sofascore, el joven atacante cerró su participación con una calificación de 6.7, destacando principalmente en la faceta de contención.

Registró un 90% de efectividad en sus pases, evitando pérdidas innecesarias en zonas comprometidas. Además, sumó dos contribuciones defensivas y tres recuperaciones, evidenciando un esfuerzo constante por presionar la salida del rival y replegar cuando el equipo lo necesitaba.

El trámite del partido para Keiber Lamadrid tuvo dos caras. Durante la primera mitad, se le notó con los nervios lógicos de un estreno de este calibre, quizás algo contenido en el uno contra uno.

Sin embargo, tras el descanso, mostró una versión más suelta y participativa. En el segundo tiempo, buscó constantemente asociarse con sus compañeros, rompiendo líneas y tratando de generar superioridad en el frente de ataque.

Lo que viene para el criollo

Tras haber dejado su sello con gol en la Sub-21, su integración al primer equipo está siendo gestionada con suma cautela por el cuerpo técnico. No obstante, su capacidad para seguir instrucciones tácticas y su pulcritud con el balón podrían abrirle puertas más allá de la Copa.

Con el equipo clasificado a la siguiente ronda, es muy probable que Keiber Lamadrid vuelva a tener protagonismo. La gran interrogante ahora es si este nivel de compromiso le bastará para empezar a sumar minutos en la Premier League, donde el ritmo de juego no perdona, pero premia a jugadores con su disciplina.