Keiber Lamadrid hace su debut oficial con el West Ham en el fútbol inglés

La primera gran oportunidad de Keiber Lamadrid en el primer equipo del West Ham finalmente llegó. El vinotinto formó parte del equipo titular que salió contra el Burton Albión en el partido correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup.

Lamadrid se estrena en Primera

El ex Deportivo La Guaira ocupó la banda izquierda de su equipo y se quedó dentro del campo gran parte del compromiso. En su espalda utilizó el número 21 y ofreció un gran compromiso defensivo.

Lamadrid formó trio atacante con Callum Wilson y Adama Traoré. El criollo, al igual que el resto del equipo, tuvo un partido sacrificado en un campo complicado y las opciones ofensivas para los suyos no aparecieron prácticamente en la primera mitad. El Burton metió mucha intensidad gracias al apoyo de su público y así aguantó los 90 minutos de partido.

El West Ham sufrió más de la cuenta

El partido finalmente se resolvió gracias a un gol de Crysencio Summerville en el minuto 95 de la prórroga... Con ese gol los de Londres se clasifican para la siguiente ronda del torneo.

Keiber Lamadrid salió del terreno de juego al minuto 71' de partido para dejar su lugar al centrocampista Freddie Potts, pero no sería hasta el minuto 83, cuando entró Summerville que el partido finalmente se inclinaría para el lado de los hammers.

Cabe destacar, que el reemplazo del joven venezolano fue expulsado al 101' con roja directa. Se espera que el cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo siga contando con la presencia de Lamadrid en los siguientes encuentros de la Copa y quizás, pueda ser convocado para la Premier League y debutar oficialmente en una de las mejores ligas del mundo.