Serie de las Américas: César Izturis no se olvida de Yadier Molina en el triunfo de Venezuela

El manager campeón de las Serie de las Américas le dio crédito al boricua, campeón de la LVBP

Por

Josué Porras Estebanot
Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 11:34 am
Serie de las Américas: César Izturis no se olvida de Yadier Molina en el triunfo de Venezuela
César Izturis / Foto: David Urdaneta
Ante la imposibilidad de que peloteros y miembros del staff pertenecientes a organizaciones de Major League Baseball pudieran formar parte de la Serie de las Américas, Magallanes acudió a los servicios de uno de los managers más importantes de la temporada 2025/26: César Izturis, quien se hizo cargo de este equipo venezolano en el torneo regional.

El saldo no podría haber sido mejor. Luego de batallar en una intensa e inolvidable final, los representantes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se alzaron con el trofeo, al derrotar de manera dramática al combinado de Colombia, en un juego que quedará para la historia.

Precisamente, luego de obtener este histórico trofeo, César Izturis, manager del Magallanes en esta Serie, conversó en exclusiva con Meridiano y, además de resaltar las claves para el triunfo, no se quiso olvidar de uno de los artífices de este increíble año filibustero: Yadier Molina.

César Izturis no olvida al "Marciano"

"Fue una bonita experiencia, es un grupo muy unido", fue lo primero que comentó César Izturis para las cámaras de Meridiano. Y es que, para el dirigente criollo, gran parte de este éxito es gracias al trabajo previo de Yadier Molina, quien fue el manager campeón de la LVBP con el Magallanes. "No tuve que hacer mucho, crédito a Molina, creó una cultura de unión y competitividad muy ganadora. Desde el primer día se sintieron las ganas que tenían los muchachos de estar aquí".

Y en efecto, para Izturis la clave de la remontada de los suyos en la Final ante Colombia -juego que llegó a estar 9-1 a favor de Caimanes- es precisamente esa estructura que creó Yadier Molina. "La clave fue la unión. Nunca nos rendimos, lo sentías durante el juego. Crédito a todos los pitchers del bullpen. A Odor, que es un líder, un motivador. Se sentía que íbamos a remontar", explicó.

Por último, César Izturis dio su balance personal de lo que fue la Serie de las Américas, un campeonato que, sin duda, sorprendió a más de uno. "Fue bonito. Tremendo torneo, de verdad que gracias a los organizadores", sentenció.

