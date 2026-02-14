Copa del Rey: El Barcelona hace oficial su queja por el arbitraje en la ida de la semifinal

Suscríbete a nuestros canales

La polémica arbitral pica y se extiende en la Copa del Rey tras la ida de la semifinal entre Barcelona y Atlético de Madrid.

En el partido que terminó 4-0 a favor de los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone pasó de todo, pero casi siempre cayó a favor del conjunto local, incluso las decisiones arbitrales polémicas, tal como lo denuncia el propio Barcelona ante los entes oficiales.

El comunicado del Barcelona

"El FC Barcelona informa que ha hecho llegar este sábado 14 de febrero una carta formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dirigida a su Presidente, al Presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al responsable del VAR y al Director de la Asesoría Jurídica, en la que el Club expresa su profunda preocupación por la reiteración criterio homogéneo".

Desde club azulgrana insisten que buscan respuestas, "igualdad de trato" e incluso proponen sancionar a los árbitros que incurran en fallos clamorosos.

Esta situación, sin dudas, es muy negativa para el fútbol español. Desde hace varias temporadas, muchos clubes, jugadores y entrenadores se han quejado en diferentes ocasiones sobre los árbitros en España y con el pasar del tiempo, no ha cambiado nada.

Los árbitros bajo la lupa

Tanto la Federación Española como el presidente de LaLiga deben dar un golpe en la mesa y reunirse con todos los equipos para resolver el problema. No basta con dar declaraciones, deben efectuar cambios drásticos que terminen con la polémica.

Todos los fines de semana, se producen errores muy evidentes y fallos en el reglamento, que confunden hasta los propios aficionados. La idea principal es que cumplan con las normativas, sin favorecer a ningún club; solo así, podrán limpiar la imagen de la competición y volver a ser una de las mejores ligas del mundo.