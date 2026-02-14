Luis Sardiñas cierra un año de ensueño con par de títulos con Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Cuando un pelotero es tan rendidor como lo es Luis Sardiñas, de una manera u otra siempre termina siendo pieza clave en cualquier equipo del que forme parte. Y es que, en efecto, el histórico Magallanes de la temporada 2025/26 sería imposible de entender de no ser por varios batazos conectados por el oriundo de Upata.

A pesar de ser bateador emergente durante casi todo el año, el "Sardi" no desentonó en ninguna de las oportunidades que recibió, para afianzarse en el lineup para la parte final de la LVBP, y en la Serie de las Américas. Su buen trabajo aportó para que los filibusteros alzaran dos trofeos en menos de 15 días, para sellar un año glorioso.

Luego de la conquista de la Serie de las Américas, en una Final de infarto ante Colombia en la que nuevamente dio un batazo importante, Luis Sardiñas conversó en exclusiva con Meridiano, para dar un balance final de lo que fue una primera zafra soñada para él como miembro de la "Nave".

Luis Sardiñas y su glorioso primer año como eléctrico

"Estoy bastante contento y agradecido con Dios. Cerrar siendo campeón de la LVBP y de la Serie de las Américas en casa, vale el doble", fue lo primero que comentó Luis Sardiñas para Meridiano, al hablar del par de conquistas logradas en su primer año con Magallanes.

Fieles a lo que se hizo costumbre entre diciembre y enero, Magallanes cerró su año con una remontada de antología, algo que para Sardiñas, es muestra de la fe inquebrantable que existe en el clubhouse. "Creo que se lo debemos a Dios, él fue el que hizo que todo esto se lograra. Estar aquí un 13 de febrero, e irse a vacaciones con dos trofeos, es lo más especial del mundo", dijo.

Por último, Luis Sardiñas habló sobre la mentalidad que tuvo durante toda la zafra para responder cada vez que Magallanes necesitó de él, algo que ocurrió en incontables ocasiones. "Todo fue enfoque. Eran turnos para el equipo. Se lo dejaba a Dios, salía con él, con fe, y tuve el mayor éxito en los turnos que tomé", cerró.