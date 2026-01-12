LVBP: Luis Sardiñas se alza como la esperanza de resurgir para el Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Luego de un pésimo inicio, con cuatro derrotas en sus primeros cuatro compromisos, los Navegantes del Magallanes finalmente vieron la luz en el Round Robin de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, al derrotar de gran manera a las Águilas del Zulia en Maracaibo, por pizarra de 8-4.

El equipo dirigido por Yadier Molina tuvo lapsos complicados durante el desafío, pero en el octavo inning lograron destrabar las cosas, con un rally de cuatro carreras que le puso una ventaja definitiva al marcador. En este importante episodio ofensivo, la bujía fue sin duda alguna Luis Sardiñas, quien conectó el batazo de la ventaja.

Con las bases llenas y cero outs en la pizarra, el toletero conectó un sensacional batazo por el jardín derecho, para impulsar dos y ser nuevamente un héroe para "La Nave" en los innings finales. Además, en la entrevista pospartido, Sardiñas aseguró tener confianza total en que las cosas van a cambiar radicalmente para los turcos.

Luis Sardiñas y un batazo importante

Si por algo se ha caracterizado Luis Sardiñas en esta temporada, es por ser un bateador de momentos importantes para los Navegantes del Magallanes. En la ronda regular, bateó para .435/.543/.696/1.239 con corredores en posición anotadora, con 20 carreras remolcadas en 23 turnos en dicha situación. Con esto en cuenta, su batazo de este domingo 11 de enero no sorprende.

Además, el toletero filibustero confía en que este triunfo será justamente el que impulsará a los eléctricos en un round robin que no ha tenido piedad con ellos. "Cuando hay combinación (de bateo y pitcheo) vamos a tener juegos exitosos y es importante esa confianza entre los coaches y los peloteros que de verdad se va a mantener y se ha mantenido a pesar de los resultados", dijo Sardiñas en una entrevista pospartido para televisión.

Finalmente, Luis Sardiñas resaltó que, a pesar de la poca confianza que existe en la opinión pública, ya han sabido salir de situaciones, "Creo que si vamos al principio de noviembre estábamos en una situación muy difícil y de verdad nadie daba por nosotros y ahora estamos en Round Robin. Nadie da en este momento por el Magallanes para que esté en una final por este comienzo".