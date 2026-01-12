LVBP: Ildemaro Vargas se une a Robert Pérez y Luis Sojo con legendaria marca

Suscríbete a nuestros canales

Pese a que Cardenales de Lara perdió en el presente Round Robin ante Caribes de Anzoátegui, Ildemaro Vargas tuvo motivos para seguir celebrando y establecerse como leyenda absoluto de la organización en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

"Caripito" hizo historia al convertirse en el tercer jugador de los crepusculares en alcanzar los 200 hits en postemporada de la pelota criolla. El logro lo coloca junto a grandes figuras del equipo como Robert Pérez y Luis Sojo, quienes previamente habían alcanzado esta marca. En la jornada de este domingo 11 de enero, el segunda base fue uno de los más productivos de su equipo, tras ligar de 5-2 con doblete y remolcada.

Con este nuevo logro, el pelotero venezolano se une a una lista selecta de jugadores que han dejado una huella imborrable en la historia de los Playoffs de la LVBP. Su capacidad para producir en situaciones de alta presión ha sido una de las claves del éxito de los Cardenales en los últimos años, y su entrada al club de los 200 hits resalta aún más su legado.

Ildemaro Vargas junto a Luis Sojo y Robert Pérez

Pese a que tiene esa etiqueta de grandeliga, selló que buscará mantener en la próxima temporada de MLB con Cascabeles de Arizona, el infielder siempre se compromete a participar desde el temprano con los larenses, haciéndolo honor a su chapa como capitán de la franquicia.

Con 200 imparable en la Postemporada del béisbol venezolano, Vargas comparte este hito con los pájaros rojos junto a Luis Sojo, quien un total de 252 inatrapables con la novena, y Robert Pérez, que es el primero de todos los tiempos en este apartando sonando 315 indiscutibles en 17 instancias finales con los escarlatas en el circuito, de acuerdo con Pelota Binaria.

La figura de Lara atraviesa por un Round Robin inspirado ofensivamente y es uno de los protagonistas para que los barquisimetanos estén adueñados del primer lugar en la tabla de posiciones, coleccionando un promedio al bate de .360, nueve hits, cinco remolcadas, seis anotadas, .429 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .949 en cinco desafíos.