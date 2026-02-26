Subasta solidaria en Kentucky: Reliquias del turf mundial se ponen al servicio de la infancia

Suscríbete a nuestros canales

La organización sin fines de lucro CASA de Lexington ha dado inicio a una exclusiva subasta benéfica que pone al alcance de los coleccionistas piezas históricas de la hípica estadounidense. Desde este miércoles 25 y hasta el viernes 27 de febrero, se encuentran en puja los cabestros (bridas) utilizados por leyendas de la hípica como Storm Cat, Sovereignty, Good Cheer y el extraordinario Gun Runner.

El evento, enmarcado en la recaudación anual Bourbon & Bayou, tiene como objetivo directo financiar programas de defensa para niños víctimas de abuso y abandono en el centro de Kentucky.

Joyas de colección y experiencias VIP

Cada una de las piezas cuenta con un certificado de autenticidad y una valoración base de $1,000 dólares. Sin embargo, el lote de Gun Runner destaca especialmente al incluir un tour VIP exclusivo por el complejo de sementales Three Chimneys Farm, con capacidad para hasta 10 personas.

Los interesados en participar en esta puja silenciosa tienen como plazo límite las 21:45 horas del viernes 27 de febrero. Los fondos recaudados permitirán a CASA (Court Appointed Special Advocates) continuar su labor de acompañamiento legal y emocional para menores en situación de vulnerabilidad, transformando la pasión por el deporte de los reyes en una herramienta de impacto social.