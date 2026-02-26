Gabriel Márquez advierte: "No se olviden de esta yegua en el 5y6 nacional en La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

El objetivo de jinetes y entrenadores es nítido: acumular la mayor cantidad de victorias posible. Esta meta cobra especial relevancia al inicio del tercer mes de temporada, fecha que marca la décima jornada del primer meeting del año.

Un trabajo de constancia: La Rinconada

El preparador Gabriel Márquez suma cuatro triunfos hasta la fecha gracias a una labor incansable cada mañana. Para el destacado profesional, la disciplina es la base fundamental de su carrera y el pilar de sus resultados.

Compromisos para el domingo

Durante la jornada de este jueves, Márquez ofreció declaraciones exclusivas ante las cámaras de Meridiano Web. En su intervención, el entrenador informó de manera clara y precisa sobre el estado de los cuatro ejemplares que presentará este domingo en el óvalo de Coche.

El inicio de la jornada: Magicshadow

La acción para la cuadra de Márquez inicia en la primera competencia con Magicshadow, ejemplar estadounidense que contará con la monta de Yoelbis González.

"Dios quiera que abramos el telón con un triunfo. En su última salida intentamos los cuatro codos y le costó. Regresamos al recorrido de la milla, donde ya tuvo una actuación estupenda. Es una nómina de pocos participantes, pero muy atractiva", afirmó el entrenador.

En la primera válida del Loto Hípico reaparece Toro Salvaje tras 77 días de inactividad. Jhonathan Aray, quien ya lo condujo a la victoria en dos ocasiones, será el encargado de llevar las riendas.

Márquez calificó este evento como "la carrera más atractiva del día" debido al alto pedigrí de los ejemplares norteamericanos en pista. Pese a que el ejemplar se encuentra en un 70% de condiciones tras superar problemas físicos, el ajuste del jueves junto a Aray fue extraordinario, lo que genera plena confianza en su capacidad para decidir la competencia.

Un debut de lujo: More Than Galileo

El 5y6 nacional será el escenario para el estreno de More Than Galileo, nieto del legendario semental Galileo.

Expectativas: Aunque Márquez reconoce que "debut es debut", destaca el impresionante pedigrí del animal.

Condición: El ejemplar realizó un ajuste desde el aparato este jueves que dejó satisfecho al equipo, por lo que esperan que esté en la pelea, en carrera pareja de varios participantes.

El cierre con Linda Estefanía

Su última actuación fue la segunda de la reaparecida, de noche y creo que le faltaba la carrera. No se vayan a caer con esta yegua táchenla en el 5y6. Dios quiera y los ejemplares lleguen bien y en victoria, cerró.