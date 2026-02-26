No busques más: El ejemplar que todos dan como el "Robo de Venezuela" correrá en la primera válida del 5y6 ¿De quien se trata?

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 1ro de marzo, el óvalo de La Rinconada se vestirá de gala para su reunión número 10. La jornada promete emociones fuertes con una programación de 12 competencias, sin pruebas selectivas de gran envergadura en el calendario hípico nacional.

Robo de toda Venezuela: Ejemplar R10 5y6 Datos hípicos La Rinconada

La jornada del 5y6 Nacional comienza en la séptima carrera, primera válida reservada para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros

Bajo la mirada de todo el país hípico, el potro importado Macho Abarrio (USA), un castaño hijo de Valiant Minister en Quimnkat, hace su debut en el óvalo de Coche y surge como el gran favorito. Estas son las razones que la respaldan previo a su debut en La Rinconada:

Línea Paterna: El reconocido semental Valiant Minister es también padre del ejemplar Bentornato ganador de la Breeders' Cup Sprint (G1) en 2025.

Campaña en Estados Unidos: Macho Abarrio tan solo logró dos actuaciones en el país del norte sin conocer victorias en Gulfstream Park, Hallandale Beach, Florida.

Yunta venezolana: Para esta válida del día domingo será conducido por primera vez por el experimentado jinete Yonkleiver Díaz y es presentado por Gabriel Márquez para los colores del Stud Macho Abarrio.

Posible sorpresa: Caballos 12 participantes

Macho Abarrio es, de hecho, el nombre que el público aficionado más menciona y aclama. Su candidatura genera una gran expectativa entre los hípicos durante estas últimas horas, pues muchos la identifican como el potencial 'Robo de Venezuela' para el 5y6 dominical.

Con un total de 12 participantes, la misión de este importado Macho Abarrio es clara: Confirmar el favoritismo popular y concretar ese triunfo que todos esperan en la arena caraqueña.