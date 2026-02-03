Bentornato de José Fancisco D’Angelo ejercitó con miras a la Dubai Golden Shaheen

Suscríbete a nuestros canales

Bentornato, ganador de la Breeders' Cup Sprint (G1) de $1,5 millones en su última carrera, trabajó el sábado por la mañana en Palm Meadows Training Center en preparación para el Dubai Golden Shaheen (G1) de $2,000,000, que se correrá en el hipódromo de Meydan en Dubai el 28 de marzo.

Bentornato tiene previsto viajar a mediados de marzo

Entrenado por José Francisco D'Angelo para Leon King Stable Corp, Julia C. y Michael Iavarone, Bentornato corrió media milla en :49.45, el undécimo mejor tiempo entre 52 participantes en la distancia el sábado por la mañana. Fue su tercer entrenamiento en tres semanas desde que consiguió la victoria en la Breeders' Cup. Anteriormente briseó tres furlongs en :37.30 el 17 de enero y la misma distancia en :38.35 el sábado 24 de enero.

Según, sus conexiones el viaje para Dubai será el 14 de marzo, por lo que tendrá par de entrenamientos adicionales.

Bentornato, es hijo de Valiant Minister en Her Special Way, por Put It Back, y fue criado en Florida por Tanma Corp. Ganador de siete de 11 carreras, con dos segundos y dos terceros puestos, con una producción de $2,322,180.