Esto se sabe sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo a los 74 años

Suscríbete a nuestros canales

Las redes sociales han llegado muy lejos cuando de difundir información se trata. Hace un par de días se divulgó la noticia de la supuesta muerte de Laura Bozzo a los 74 años.

Un video en Tiktok que alcanzó grandes reproducciones en la plataforma afirmó que la presentadora peruana fue hallada sin vida en su residencia tras someterse a una cirugía estética. Muchos usuarios compartieron la noticia sin confirmación de una fuente cercana o medios de comunicación.

“Acaba de fallecer Laura Bozzo a los 74 años, fue encontrada en el suelo de su casa y la principal causa del fallecimiento podría haber sido una cirugía reciente que se había realizado en el rostro. Según información preliminar, servicios de emergencia habrían acudido al lugar tras una llamada urgente, mientras personas cercanas intentaban confirmar lo ocurrido”, se escucha en la grabación.

Laura Bozzo desmiente su muerte

A solo un día de la noticia falsa, Laura Bozzo se tomó el tiempo desmentir su propia muerte desde Acapulco. A través de un video, la conductora salió sumergida en una piscina y en traje de baño para hablar sobre la información que se hizo viral en TikTok.

“Me levanté y lo único que hay en Tiktok es ‘Laura internada, Laura en la clínica, Laura deformada, Laura grave’. Por el amor de Dios debe haber algún tipo de regla”, expresó.

Además, confirmó que la próxima semana concretará dos proyectos que la tienen emocionada. “Lista para lo que viene, los amo mucho y estoy muy bien gracias a Dios ni muerta ni internada”, agregó en la descripción del vídeo.