Laura Bozzo fue hospitalizada por problemas de salud (+Detalles)

A través de Instagram polémica conductora ha informado sobre la situación que presenta  

Por Elvis González
Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 01:36 pm
Laura Bozzo fue hospitalizada por problemas de salud
Laura Bozzo / Cortesía
Los seguidores de la presentadora peruana Laura Bozzo se han alarmada, tras confirmase este jueves 11 de septiembre que fue hospitalizada por presentar problemas de salud. La rubia de 74 años ha compartido en su perfil de Instagram detalles del procedimiento que le realizaron.

¿Qué tiene?

La emblemática presentadora de "Laura en América", ha informado a sus más de un millón de seguidores que se encuentra hospitalizada en un centro de salud de su natal Perú, tras haber sido sometida a un procedimiento de rolillas, que la ayudaría a caminar mejor y estable.

“Llegando a Perú. Lo mejor mis rodillas al fin perfectas para caminar y correr estoy muy feliz volver a empezar", ha escrito Bozzo, junto a unas imágenes posando muy sonriente en la camilla y con una bata blanca.

Problema

El reconocido médico Otto Cedrón Goicochea, fue el encargado de la operación de Laura, con el objetivo de pueda estar mucho mejor de salud. Recordemos que en su participación en el reality “La Casa de los Famosos: All Stars”, la conductora presentó problemas para caminar y moverse por sus piernas.

Igualmente, este año cuando hizo presentación en los premios Iconos México, fotógrafos se les abalanzaron para entrevistarla, causándoles fuertes golpes, comentó en sus redes sociales.

“Impresionante quedé con golpes en la pierna gracias a Dios todo bien. Les mando besos y bendiciones la momia de los influencers”, escribió.

Jueves 11 de Septiembre de 2025
